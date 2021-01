Collor sobre críticas a Bolsonaro: ‘É uma chuva que rapidamente vai passar’

O ex-presidente Fernando Collor acompanhou o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta, 28, em agenda na divisa entre Alagoas e Sergipe. Ao discursar, o veterano do Palácio do Planalto condenou as críticas direcionadas ao atual presidente, agravadas pelos gastos do governo com itens como leite condensado e chicletes. Na troca seguinte de afagos, o presidente disse que é preciso ter “couro grosso” para lidar com a rejeição.

“É uma chuva que rapidamente vai passar, porque o capote de vossa excelência é muito robusto. É o capote que tem o apoio copioso da população brasileira e o apoio fundamental da classe política brasileira, que no Congresso Nacional lhe dará sustentação”, afirmou o senador do PROS.

Bolsonaro deu sua versão: “Presidente Collor, sabemos que a missão é espinhenta. E o político bem sabe que, para enfrentar desafios, ele tem que ter couro grosso. Quando falam de leite condensado… Não tem o que falar de mim, pô?”.