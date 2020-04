Collor sobre Teich: ‘O norte parece que não virá do ministério’

O ex-presidente Fernando Collor não acredita que virá do comando do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, “o norte” para soluções relacionadas ao novo coronavírus. Na quarta-feira, 29, após videoconferência com o ministro e senadores, Collor usou o Twitter para dizer que o ministro da Saúde demonstrou “desconhecimento” e precisou da ajuda de assessores para falar aos senadores para responder sobre as ações de combate ao novo coronavírus.

Segundo Collor, Teich “foi evasivo sobre o isolamento, demonstrou desconhecimento de questões práticas e dependeu da assessoria para responder”, escreveu no Twitter. “O norte parece que não virá do ministério”, completou o senador.

O ministro foi convidado para explicar aos senadores, por videoconferência, o trabalho de sua pasta no combate à pandemia. Na avaliação de Collor, o substituto de Luiz Henrique Mandetta está “desambientado no seu meio, nos meandros da política e também em sua própria equipe”, opinou.