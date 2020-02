Colunista de site de Olavo vence edital de R$ 30 mil

Equipe BR Político

O repórter e colunista Fábio Gonçalves, do site Brasil sem Medo, ligado ao ideólogo Olavo de Carvalho, venceu edital da Secretaria Nacional de Cultura, que até duas semanas atrás era comandada pelo olavista Roberto Alvim, para publicar um romance, intitulado de Peroba, num concurso literário alusivo aos 200 anos da Independência.

O “feito” foi comemorado pelo próprio site, que celebrou o “milagre” de a obra ter sido escrita em dois meses — dizendo que “milagres” são comuns na vida do romancista e colunista.

O prêmio do concurso é de R$ 30 mil. A obra, de acordo com o Brasil Paralelo, traça um paralelo entre a vida de um menino de rua e a História do Brasil.