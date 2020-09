Com 135 mil mortos, Bolsonaro volta a desdenhar pandemia

Com mais de 135 mil mortos por coronavírus no País, Jair Bolsonaro desdenhou novamente da maior pandemia desde 1918, quando ocorreu o surto de gripe espanhola. O presidente da República disse que as medidas de isolamento social, destinadas a salvar vidas, foram “conversa mole” e que ficar em casa adotando o distanciamento e “coisa para fraco”.

“Vocês não entraram naquela conversinha mole de ‘fique em casa e a economia a gente vê depois’. Isso é para os fracos”, disse para produtores em uma cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais em Sorriso (MT). “O vírus, eu sempre disse, era uma realidade e tínhamos que enfrentá-lo. Nada de se acovardar perante aquilo que a gente não pode fugir dele.”