Com 717 mortes, Argentina tem recorde de casos diários de covid

Com 1.141 novos casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde no país vizinho, o governo argentino advertiu nesta quarta, 10, que a região metropolitana de Buenos Aires poderá entrar em quarentena absoluta nos próximos dias. “Uma das coisas que levamos em conta é a velocidade do contágio, que hoje é a mais alta que já tivemos, com o qual, em verdade, teríamos de estar na fase 1, de quarentena absoluta. Há uma série de reclamações, todas legítimas, que pedem a suspensão da quarentena. Isso multiplica o risco”, disse o presidente Alberto Fernández, segundo registra o jornal Clarín. Até o momento, segundo dados oficiais, a Argentina registra 24.761 casos e 717 mortes em decorrência da doença. Nesta semana, o governo autorizou abertura de comércio.

Fernández também fez um alerta de que o novo coronavírus não circula majoritariamente em bairros pobres da capital, contradizendo boletim do próprio governo. “70 por cento do vírus está circulando em Caballito, Palermo e por Recoleta. Outro dia, quando vi os que saíram para correr, escrevi a Horário Rodríguez Larreta (prefeito de Buenos Aires) e lhe disse: ‘Horacio, isso está mal, heim’. Eu sei da demanda. Todos temos vontade de sair, de correr, de sair para comer fora com um amigo a um restaurante, ir ao estádio… e Horácio me disse que iam buscar meios para que isso não passe. Tenho a impressão de que ontem melhorou o distanciamento, mas não deixa de ser um incentivo para sair”, avaliou.

Segundo o boletim epidemiológico do governo de sexta passada, 5, 13 bairros concentram 70% dos contágios de covid na capital. Palermo está em 10º lugar, com 94 novos casos; Caballito em 12º, com 75; e Recoleta em 13º, com 61. O bairro com mais casos da doença é Flores, com 559 casos.