Com 8 horas e meia, Covas é campeão de inserções no horário eleitoral

Coligado com nove partidos (DEM, Podemos, MDB, PSC, Progressistas, PL, PROS, Cidadania e PV), o prefeito Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição em São Paulo, é o candidato à Prefeitura da capital com maior tempo de inserção no horário eleitoral que começa nesta sexta, 9, na TV e rádio, com 8 horas e 32 minutos. Em segundo lugar, Marcio França (PSB) tem quase metade do tucano: 3 horas e 56 minutos. Em terceiro vem Jilmar Tatto, com 2 horas e 44 minutos, próximo de Joice Hasselmann, com 2 horas e 38 minutos.

Quatro candidatos não terão tempo de propaganda eleitoral: Antonio Carlos (PCO), Levy Fidelix (PRTB), Marina Helou (Rede) e Vera Salgado (PSTU).



Veja abaixo a distribuição geral das inserções em rádio e TV:

Orlando Silva (PCdoB): 42’22″

Andrea Matarazzo (PSD): 111’34” – 1 hora, 51 minutos,

Joice Hasselmann (PSL): 158’37” – 2 horas, 38 minutos,

Celso Russomanno (Republicanos): 125’24” – 2 horas, 5 minutos

Marcio França (PSB): 236’07” – 3 horas, 56 minutos

Arthur do Val (Patriota): 39’36”

Jilmar Tatto (PT): 164’09” – 2 horas, 44 minutos

Bruno Covas (PSDB): 512’54” – 8 horas, 32 minutos

Guilherme Boulos (PSOL): 42’22”

Filipe Sabará (Novo): 36’50”

Veja distribuição de tempo diário:

Orlando Silva (PCdoB): 17 segundos

Andrea Matarazzo (PSD): 45 segundos

Joice Hasselmann (PSL): 1 minuto e 4 segundos

Celso Russomanno (Republicanos): 51 segundos

Marcio França (PSB): 1 minuto e 36 segundos

Arthur do Val (Patriota): 16 segundos

Jilmar Tatto (PT): 1 minuto e 7 segundos

Bruno Covas (PSDB): 3 minutos e 29 segundos

Guilherme Boulos (PSOL): 17 segundos

Filipe Sabará (Novo): 15 segundos