Para o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, o início da vacinação não servirá apenas para proteger a população contra o coronavírus. Ele aposta que, protegidas, as pessoas começarão a ir para as ruas para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro.

“Que em 2021 a vacina, seja qual for e apesar do boicote de Bolsonaro/Pazuello, comece a ser aplicada no Brasil e daí, possamos ir para as ruas e protestar contra esse governo criminoso”, afirmou.