Com Aliança patinando, Eduardo e Gilson Machado tentam animar militância

Com o Aliança pelo Brasil patinando em sua busca por assinaturas, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o presidente da Embratur, Gilson Machado, que apareceu nas últimas semanas como “sanfoneiro oficial” do Planalto, tentaram animar a militância. Ambos gravaram um vídeo para as redes sociais, no qual culpam a pandemia de coronavírus pela até então baixa adesão nas assinaturas requeridas para abertura formal da sigla.

“Todo mundo sabe que estamos tendo problema com uma pandemia bíblica que o Brasil está passando”, disse Machado. “Quero deixar um recado para nossa militância, isso só vai nos fortalecer”, pediu o presidente da Embratur. “Nossa militância sabe sim que o partido vai sair, que vai ser nossa independência e que será o maior partido da América Latina.”

Neste semana, foi divulgado que o partido dos Bolsonaros, que em determinado momento chegou a ter esperança de estar pronto para as eleições deste ano, tem apenas 3,2% das assinaturas necessárias. Com nove meses de campanha, foram apenas aproximadamente 16 mil assinaturas.

“Queremos falar para não cair em determinados enredos de parte da imprensa. Claro que tem a dificuldade da pandemia, mas a gente ainda tem tempo para vencer isso”, defendeu o filho de Jair Bolsonaro. “Se a gente se afobar, não vai adiantar de nada. Aguardem, confiem e estimulem os outros a fazer a ficha de inscrição”.