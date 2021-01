Com avanço da covid, oito regiões do Estado regridem no Plano SP

Para conter os avanços da pandemia no Estado, o governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 15, houve regressão de fases em oito regiões e nenhum avanço. As mudanças são válidas a partir do próximo dia 18.

Atualmente na fase laranja, o município de Marília passa para fase vermelha, aquela em que apenas as atividades essenciais podem funcionar. As regiões de Bauru, Araçatuba, Franca, São José do Rio Preto, Piracicaba, Taubaté e Ribeirão Preto, atualmente na fase amarela, receberão classificação laranja, que permite, com restrições, o funcionamento de todos os setores, com exceção de bares. A região da Grande São Paulo se mantém na fase amarela.

Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra aumento semanal – comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores – de 43,2% em novos casos, 44,7% em novos óbitos e 21,4% em novas internações. Na Região Metropolitana de São Paulo, os novos casos cresceram 34,5% e novos óbitos, 47,0%