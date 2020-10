Com Bolsonaro na berlinda, ressurge teoria de ‘fraude’ em 2018

Vera Magalhães

É sempre assim: quando Jair Bolsonaro está na berlinda nas redes sociais, arena de debates com a qual ele e seus aliados mais se preocupam, surge alguma teoria da conspiração para desviar o foco. Pode ser plantada pelo próprio presidente, por um dos filhos, por um dos sempre diligentes deputados bolsonaristas ou por blogueiros que são pau para toda obra.

Neste domingo não foi diferente. Bolsonaro apanha nas redes, muito de seu público, pela anunciada nomeação de Kassio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. A virulência dos ataques, puxados, alguns deles, por figuras proeminentes de sua base de apoio, como o pastor Silas Malafaia, foi tal que alguns integrantes do governo cogitaram a possibilidade de ele desistir da escolha.

A indicação de Nunes ainda não foi formalizada. A preocupação com o bombardeio fica evidente quando se analisa o comportamento de Bolsonaro, ou de quem gerencia suas contas: foram abundantes respostas individuais a apoiadores que postaram cards com o retrospecto político e de decisões do magistrado piauiense. Bolsonaro em (interposta?) pessoa passou a negar que o apadrinhado seja desarmamentista, ou que tenha votado contra investigações de corrupção, por exemplo.

A temperatura subiu a ponto de fazer hashtags como “Bolsonaro traidor” e “Deixa o Toffoli te leitar” ocuparem os postos de temas mais comentados do Twitter. A segunda imita a “elegância” de um meme bolsonarista antigo. Não é difícil entender o que a frase chula quer dizer. O que foi surpreendente para o QG bolsonarista foi vê-la aplicada contra o “Mito”.

Foi aí que a ordem de reunir o rebanho foi dada, e coube à deputada Bia Kicis, sempre disposta a abraçar teorias conspiratórias e fake news, soar o berrante: haveria supostas “provas” de que a eleição de 2018 foi fraudada, pois Bolsonaro teria vencido já no primeiro turno. As tais provas não aparecem no post, é óbvio. Bia se limita a replicar um “fio” de um integrante de um movimento obscuro de direita que tenta relacionar fatos desconexos para fazer parar de pé a tal tese.

Há mais de um ano o próprio presidente da República lançou a aleivosia da fraude eleitoral. No momento em que o padrinho Donald Trump lança expediente semelhante de maneira preventiva (!), para a hipótese de perder para Joe Biden em novembro, faz todo o sentido que a réplica de sua política, o bolsonarismo, macaqueie a “tática”. O problema é que, com a base alvoroçada, a aderência a esse tipo de truque tende a ser cada vez menor.