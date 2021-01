Com caos em Manaus, 73% de menções a Bolsonaro na rede são negativas

Segundo levantamento realizado pela agência de análise de dados digitais AP Exata, realizado na quinta, 14, 73% das menções ao presidente Jair Bolsonaro nas redes foram negativas e 27% foram positivas. O dia foi marcado pelo colapso no fornecimento de oxigênio nos hospitais de Manaus (AM).

Durante a live de ontem, o presidente evitou falar sobre a situação caótica enfrentada pelo Estado e município com o descontrole da pandemia, mas reiterou defesa ao que chama de “tratamento precoce” com uso da hidroxicloroquina para combater o novo coronavírus, que não tem qualquer comprovação científica de eficácia contra a doença. “Alguns querem botar no meu colo, no do Pazuello, como nós somos os genocidas. E olhe o que nós fizemos para que não aumentasse o número de óbitos no Brasil”, afirmou. Na transmissão, o ministro Eduardo Pazuello admitiu haver um colapso no Estado.

A popularidade do governo federal resistiu às polêmicas da semana, mantendo valores estáveis. 37% dos internautas acreditam que o governo é ruim/péssimo, 35,1% avaliam a gestão como boa/ótima e

27,9% como regular.

Metodologia

A AP Exata trabalha com uma tecnologia de análise de sentimentos, baseada em redes neurais artificiais, e no conceito de emoções da psicologia evolutiva. No caso da pesquisa de popularidade do Governo, ela

também é medida por A.I., mas com base na média das principais pesquisas brasileiras. As análises contemplam informações geolocalizadas, em 145 cidades de todos os Estados brasileiros. O trabalho AP Exata utiliza dados abertos, de perfis públicos. Dados de usuários não são armazenados em

nossa base, conforme orienta a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).