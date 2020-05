Com chefia em disputa, FNDE dispensa processo seletivo para nomeação

Em meio ao atrito causado pela recusa do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de aceitar indicação do centrão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 11, uma portaria que flexibiliza as exigências de análise de candidatos a cargos comissionados e permite que a sua presidência dispense processo seletivo para nomeações. A medida, entretanto, é do dia 5, antes do desentendimento do ministro quanto à direção do órgão.

A portaria sai em momento que o presidente Jair Bolsonaro está distribuindo cargos ao centrão em troco de apoio ao seu governo. Na prática, ela facilita nomeações políticas. Na semana passada, Weintraub vetou uma indicação de Bolsonaro apadrinhada por Ciro Nogueira, do PP, ao comando do órgão que administra cerca de R$ 58 bilhões. O veto abriu mais uma crise no governo, já que a indicação já estava combinada.