Com coronavírus, Trump é levado a hospital

O presidente Donald Trump está sendo levado a um hospital militar para ser internado na tarde desta sexta-feira, 2, depois de ter a confirmação do diagnóstico de coronavírus, informou a Casa Branca. Segundo porta-voz do governo, ele tinha sintomas leves. A TV CNN informou que o presidente tinha febre e fadiga desde o início do dia.

A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, informou que ele ficará internado pelos próximos dias para receber tratamento, mas continuará trabalhando. “Após a recomendação de seu hospital e de especialistas, o presidente trabalhará do gabinete presidencial do hospital miltar de Walter Reed nos próximos dias”, disse.

Trump estava tomando um coquetel antiviral em tratamento experimental. Ele já está sendo transferido da Casa Branca ao hospital Walter Reed de helicóptero. Segundo jornais americanos como o New York Times e Washington Post, oficiais afirmam que a condição de saúde de Trump piorou ao longo do dia, mas que ele continua “de bom humor”.