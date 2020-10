Com covid-19, Maguito Vilela será transferido para hospital de SP

O ex-governador de Goiás Maguito Vilela (MDB), candidato à prefeitura de Goiânia, será transferido nesta terça, 27, do seu Estado para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de uma inflamação pulmonar provocada pela covid-19.

Até então, ele estava internado em UTI do Hospital Órion, na capital goiana. “O quadro clínico do candidato continua estável, com pressão, função cardíaca e renal normais e ele não apresenta necessidade de ventilação pulmonar invasiva”, afirma sua assessoria.

Seu coordenador de campanha pediu orações a Maguito, pelo Instagram.