Com covid-19, Osmar Terra é internado em Porto Alegre

Diagnosticado com covid-19 há dez dias, o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) foi internado no domingo, 22, em um hospital de Porto Alegre para tratar a doença. Com 70 anos de idade, o parlamentar faz parte do grupo de risco.

Em publicação feita ontem no Twitter, o ex-ministro da Cidadania afirmou que a internação tem como objetivo “acelerar a volta ao trabalho o mais breve possível”, após a realização de exames de avaliação da evolução do quadro clínico e sessões de fisioterapia.

Próximo ao presidente Jair Bolsonaro, Terra é uma das principais vozes em defesa da cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada no tratamento da covid-19. Além disso, o ex-ministro é crítico acentuado das medidas de isolamento social recomendadas para o combate à transmissão do vírus.