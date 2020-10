Com esposa infectada, governador do CE testa negativo para covid

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), informou nesta terça-feira, 6, que testou negativo para covid-19. Ele se submeteu ao exame após a esposa, a primeira-dama do Estado, Onélia Leite, ter sido diagnosticada, ontem, com a doença. Em mensagem publicada por Santana no Twitter, ele afirma que a primeira-dama “está bem”.

“Em virtude do diagnóstico positivo da Onélia, também me submeti ao exame ontem à tarde, embora estivesse sem sintomas, e o resultado deu negativo. Onélia está em casa, isolada, seguindo as recomendações médicas, e logo estará recuperada”, disse.