Com Estado falido, Zema quer Novo alinhado a Bolsonaro

Equipe BR Político

Governador de um dos Estados mais falidos da Federação, Romeu Zema (Novo-MG) defende maior aproximação de seu partido com o governo federal. Em entrevista ao Estadão, o empresário cobre o presidente Jair Bolsonaro de elogios e atesta que o “Novo tem sido um partido bastante alinhado com o governo federal”, o que é verdade, segundo a ferramenta Barômetro. A posição de Zema não é a mesma do dono do Novo, o também empresário João Amoêdo, que critica a falta de prioridades da atual gestão federal, apesar de concordar com a política das pastas da Economia, Agricultura, Infraestrutura e Justiça.

Hoje, Minas Gerais não conseguiria aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa de socorro a Estados em calamidade financeira, porque a atual administração não seria capaz de fazer uma gestão de ajuste em seis anos, que é prazo estipulado pelo programa em troca do não pagamento da dívida com a União. Por isso, o governo deposita esperança no redesenho do RRF proposto pela gestão Bolsonaro. A ideia é ampliar esse período para dez anos.