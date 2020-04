Com expectativa de edição de MP, Bolsonaro se reúne com Guedes, Marinho e Freitas

Na véspera do feriado do Dia de Tiradentes, o presidente Jair Bolsonaro tem reuniões marcadas com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, pela manhã, além de encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em meio a expectativa de que o governo edite a Medida Provisória do Contrato Verde Amarelo, que caduca nesta segunda-feira, 20, em sua versão original.

No domingo, 19, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu nas redes sociais que o presidente faça uma reedição da MP e avisou que não pautará a medida na Casa hoje. “Para ajudar as empresas a manter os empregos dos brasileiros, sugiro ao presidente Jair Bolsonaro que reedite amanhã (20) a MP 905, do Contrato Verde e Amarelo. Assim, o Congresso Nacional terá mais tempo para aperfeiçoar as regras desse importante programa”, escreveu.

Até o início da manhã, a expectativa era que, em resposta ao apoio de Bolsonaro aos atos que atacavam o Congresso e seus líderes, outras MPs também não sejam pautadas na Câmara e sejam deixadas para caducar. Em sua parada em frente ao Palácio da Alvorada nesta segunda, no entanto, o presidente mudou o tom e defendeu o Supremo e o Congresso em discurso.