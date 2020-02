Com expectativa de novo corte na Selic, Copom faz 1ª reunião do ano

Equipe BR Político

Nesta terça-feira, 4, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central realiza a primeira reunião do ano para definir a taxa básica de juros. Atualmente, a Selic gira em 4,5% ao ano. A expectativa para 2020 é que o comitê mantenha o ciclo de redução iniciado em 2019, fixando a taxa em 4,25% ao ano.

Segundo a última edição do boletim Focus, a Selic deve ser reduzida para 4,25% na próxima reunião, permanecendo nesse nível até dezembro e só subindo em 2021. Contudo, fatores como a alta do dólar nos últimos dias e a inflação de alimentos, como a carne, no fim do ano passado, podem fazer o Copom ser cauteloso e, por ora, manter os juros básicos antes de um novo corte.

Na reunião de hoje, o presidente do BC, Roberto Campos Neto e os oito diretores da autoridade monetária realizam apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas da economia e o comportamento do mercado financeiro. Amanhã, o comitê projeta as possibilidades futuras e define a nova Selic.

No último encontro, em dezembro, quando a taxa básica de juros foi reduzida para 4,5% ao ano, o Copom afirmou que “o processo de recuperação da economia brasileira ganhou tração, em relação ao observado até o primeiro trimestre” de 2019. Na avaliação do grupo, o cenário de retomada “seguirá em ritmo gradual”.