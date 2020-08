Com Fundeb aprovado, Maia elogia relatora

Pouco depois de o Senador aprovar por unanimidade a PEC que torna o Fundeb permanente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou, na noite de terça-feira, 25, que o resultado demonstra que as pautas de educação são prioridade no Congresso.

“A aprovação do novo Fundeb pelo Senado, ocorrida hoje, é mais uma demonstração da prioridade que a educação recebe do Parlamento. O fundo passa a ser permanente e vai garantir a redistribuição de recursos vinculados à educação básica de estados e municípios”, escreveu no Twitter.

Ele aproveitou para destacar o papel que a deputada Professora Dorinha (DEM-TO), relatora do projeto na Câmara, teve durante a tramitação da pauta.

“Isso inclui desde reformas estruturais até a valorização do salário dos professores da creche ao ensino médio. Faço uma homenagem especial à @profdorinha, que relatou de forma tão brilhante este projeto na Câmara, aprovado na íntegra pelos senadores”, completou.