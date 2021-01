Com Genro, Ciro volta com agenda de frente contra bolsonarismo

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) participa nesta segunda, 18, com o ex-ministro Tarso Genro (PT), de uma reunião para discutir a construção da fatídica frente progressista para derrotar o bolsonarismo em 2022. Ele é um dos nomes com agenda mais adiantada da esquerda neste debate. Lançou no ano passado um livro chamado “Projeto Nacional: O Dever da Esperança” (Ed. Leya), com suas propostas de governo.

Genro é um dos nomes do PT que defendem o diálogo do partido com forças de centro. Para Lula, frente ampla virou uma “coisa mágica”, presente na boca de políticos de várias matices ideológicas com ganas de derrotar o presidente Jair Bolsonaro, mas sem tocar num ponto fulcral para o PT: combate à política neoliberal selvagem do ministro Paulo Guedes.

“Se quiserem fazer frente ampla pra que os ricos paguem impostos, estou disposto. Mas fazer arranjo por cima sem dizer o que vai acontecer com o povo pobre… Desculpa, já tenho idade demais pra isso. Só faço frente ampla se for pra devolver os direitos do povo trabalhador”, disse o ex-presidente em outubro ao El País.

Meses antes dissera que seria possível até o PT abrir mão da cabeça de uma chapa presidencial em 2022, desde que as tratativas se dessem sob o entendimento de que o partido é o maior da esquerda da América Latina. “Acho plenamente possível ter uma eleição em que o PT não tenha candidato a presidente. O PT pode ter candidato a vice, a outra coisa. Isso é plenamente possível. Acontece que tem que ter um candidato com a habilidade de tratar os partidos com o respeito que os partidos merecem. Não adianta as pessoas querem brigar com o PT porque o PT aceita briga, mas é o maior partido de esquerda da América Latina”, afirmou Lula em entrevista ao canal do YouTube TV Democracia, do jornalista Fabio Pannunzio, em agosto.

Hoje, o ex-ministro José Dirceu disse em live que o PT deveria se aliar mesmo a nomes que defenderam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, sem distinção, contra o mal maior, o que passa longe de ser consenso dentro do PT. Ele apresentou algumas dobradinhas partidárias, mas que, segundo ele, Lula deveria ser o nome do PT para a disputa de 2022. Essa possibilidade turva parte do caminho de construção de uma frente ampla progressista com Ciro na jogada, a menos que o ex-presidente aceite sair como vice, como ventilou o ex-marqueteiro João Santana no Roda Viva no ano passado. Isso se Lula estiver quite com a Lei da Ficha Limpa.