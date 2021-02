Com impasse, votação da Mesa da Câmara é adiada

O presidente eleito da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), adiou a eleição da Mesa Diretora da Casa para quarta, 3, às 10h, diante do polêmico ato do parlamentar de anular o bloco do adversário Baleia Rossi (MDB-SP), do qual fazia parte a oposição e o PSDB, para ocupar cargos diretivos da Mesa. O PDT, prejudicado com a medida de Lira, acionou o STF nesta tarde de terça, 2. O ministro Dias Toffoli, da Suprema Corte, deu dez dias para a Casa explicar o ato que anulou o bloco do emedebista.

A Mesa é composta por duas vice presidências, quatro secretarias e quatro suplências.

O PT registrou o partido no bloco de Baleia depois do fim do prazo regimental, com seis minutos de atraso, alegando problemas no sistema interno da Câmara. Aliados no novo presidente afirmam que o MDB, que também integra o bloco de Baleia, teria cometido um segundo erro no sistema para formalizar o bloco.

Diante da rebelião dos partidos excluídos, com ameaça de acionar a Suprema Corte, Lira foi convencido por aliados a dialogar, mas não com o PT, pelo menos até a tarde de hoje.