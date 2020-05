Com mais 1.188 novas mortes, Brasil ultrapassa barreira das 20 mil óbitos

O Brasil tem um novo recorde de mortes registradas em 24 horas devido ao coronavírus. O Ministério da Saúde informou que foram 1.188 óbitos confirmados entre quarta-feira e esta quinta-feira. O recorde anterior foi na última terça-feira, quando 1.179 mortes foram registradas sob a justificativa do represamento de exames no final de semana. Assim, o Brasil ultrapassou a marca de 20 mil vítimas fatais, com 20.047. Foi também registrado 18.508 novos infectados no País. O número faz o Brasil ultrapassar os 300 mil contaminados, com 310.087 doentes.