Com orçamento contingenciado, ICMBio gasta R$ 39 mi com frota sucateada

Equipe BR Político

Com parte de seu orçamento contingenciado, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) tem uma frota de 377 veículos inutilizados que geram despesas de R$ 39 milhões por ano com manutenção e combustível. O gasto com a frota sucateada foi identificado por uma auditoria interna realizada no instituto. O Estadão teve acesso ao trabalho que está em andamento e que foi encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente. Questionado sobre o assunto, o ministro Ricardo Salles confirmou as informações, mas disse que aguarda os desdobramentos da controladoria do órgão.

Os dados apontam que, hoje, o ICMBio tem mais carros do que servidores públicos. São 1.538 funcionários em seu quadro em todo o País, enquanto a frota total cadastrada é de 1.986 veículos. Parte desse patrimônio é de caminhonetes, usadas para o trabalho de campo de fiscais do órgão. Dos quase 2 mil veículos, 40% – o equivalente a 800 carros – estão inoperantes ou subutilizados. Destes, 377 não funcionam.