Com pedido de licença, Barroso suspende afastamento de senador

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso suspendeu a decisão de afastar o senador flagrado com dinheiro na cueca depois do pedido do próprio parlamentar para tirar uma licença de 121 dias nesta terça-feira, 20. A decisão sobre Chico Rodrigues (DEM-RR) seria analisada pelo plenário da Corte nesta quarta. Com a suspensão, o processo sai da pauta do STF.

Barroso manteve, no entanto, a proibição de contato do senador com outros investigados no caso. Rodrigues é investigado pela Polícia Federal pelo desvio de verbas destinadas ao combate à pandemia.

Antes desta terça havia no Senado um movimento para levar o julgamento do parlamentar ao Conselho de Ética da Casa, ao invés de submeter aos senadores a decisão do STF. Rodrigues era pressionado a se afastar voluntariamente por correligionários.