Com quase 115 mil mortes, Bolsonaro celebra ‘vitória’ contra a covid-19

O governo federal promove nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto e com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de seus ministros, o Encontro Brasil Vencendo a Covid-19. O evento será às 11h, com direito a transmissão ao vivo pela TV Brasil.

No último sábado foram registradas mais 823 mortes em razão do novo coronavírus, o que elevou o total de óbitos registrados no País desde o início da pandemia para 114.277. No dia do ato pela suposta “vitória” brasileira contra a covid-19, portanto, o número de mortes terá ultrapassado as 115 mil pessoas.

O Brasil e mais três países, Estados Unidos, México e Índia, concentram, sozinhos, mais da metade do total de mortos do mundo todo em razão do Sars-Cov-2. Somos o segundo país do globo em total de perdas, atrás apenas dos EUA, que são os dois únicos em que o total de mortos superou os 100 mil até aqui. A China, onde a pandemia começou e que tem a maior população do planeta, não chegou a 5 mil mortes.

Pesquisas têm mostrado recuperação da popularidade de Bolsonaro, mesmo diante da postura negacionista diante da pandemia. O presidente deverá insistir em seus “mantras” e em destacar o número de “recuperados” da covid-19 no evento desta segunda-feira.