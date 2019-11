Com salários atrasados, Estados procuram jeito para pagar 13º

Equipe BR Político

Pelo menos seis Estados brasileiros enfrentam fortes dificuldades para conseguir pagar os salários de seus servidores, o que tem sido feito de forma parcelada. Reportagem deste sábado do Estadão mostra que a dificuldade também vai se repetir para encontrar alguma maneira de honrar o compromisso para pagar o 13º salário no fim do ano.

“Com dificuldade de arrecadação, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe já vêm escalonando o pagamento dos salários – normalmente, em até três vezes. Nos primeiros dias do mês, recebem apenas os trabalhadores com remunerações mais baixas. Na metade do mês, os que têm salários intermediários e, só depois, os que recebem mais”, cita a reportagem do Estadão.