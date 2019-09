Com Trump, contra o mundo

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro investe em sua boa relação com Donald Trump como forma de neutralizar as tentativas de líderes políticos da França de impor sanções ao Brasil por conta de sua política ambiental. Em sua coluna no Estadão, Eliane Cantanhêde aponta esse movimento do presidente brasileiro e questiona por que Bolsonaro, que vê interesses escusos na preocupação da França e de outros países europeus com a Amazônia, não enxerga os mesmos interesses por parte dos Estados Unidos.

“Será que Trump, e só Trump, ofereceria ajuda sem “retorno”? Será que só os europeus estão sempre de olho na Amazônia? Os EUA nunca? O que os americanos querem lá?”, questiona a colunista.