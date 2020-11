Numa queda de cavalo, o comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, sofreu uma queda do seu cavalo e quebrou o fêmur, segundo informou o Centro de Comunicação do Exército.

Pujol foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) e será operado para tratar da redução da fratura “procedimento cirúrgico normalmente adotado em casos dessa natureza”, segundo informou a Força.