‘Combate à corrupção era apenas promessa eleitoral’

O autor da PEC da prisão após segunda instância, Alex Manente (Cidadania-SP), parece ter saído do encontro com o vice-presidente Hamilton Mourão desesperançoso de obter apoio do governo. O deputado escreveu em seu Twitter que o “combate à corrupção” foi apenas uma “promessa de campanha do atual governo”.

“Cobrei o governo sobre o apoio à 2 instância! Desde a minha iniciativa, não houve uma sequer menção ao projeto! Aparentemente, o combate à corrupção era só uma promessa eleitoral”, afirmou o deputado.