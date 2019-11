Vera Magalhães

“Bolsonaro no Planalto e Lula livre são uma combinação explosiva”, escreve Eliane Cantanhêde neste domingo em sua coluna no Estadão, também ela se debruçando sobre o recrudescimento da polarização após a soltura de Lula. Para a colunista, o fato de Lula ter sido o primeiro beneficiário da decisão do STF sobre prisão após segunda instância deixa claro a quem era dirigida a revisão da jurisprudência.

“E o tal “centro progressista” de que Fernando Henrique tanto fala? Vai continuar fazendo tertúlias intelectuais, “papers” teóricos, entrevistas racionais que atraiam aplausos. É bonito, mas nada prático quando o pau está comendo. Cidadãos do sul ao norte estão num corredor polonês entre Lula e Bolsonaro, sem ter para onde correr. Salve-se quem puder”, analisa ela.