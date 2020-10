Começa a campanha bolsonarista contra Kassio Nunes

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro já iniciaram a campanha contra a possível nomeação do juiz piauiense Kassio Nunes para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) que ficará vazia após a aposentadoria do decano Celso de Mello. Pelo Twitter, na manhã desta quinta-feira, 1, a hashtag #ConservadorNoSupremoJá está entre os assuntos mais comentados, com mais de 75 mil menções.

Parte da birra dos bolsonaristas com a indicação de Nunes, que foi bem recebida entre os ministros da Corte, tem a ver com o fato de ele ter entrado para o TRF-1 por indicação, em 2011, da então presidente Dilma Rousseff.

Como você leu no BRP, apesar de Bolsonaro já ter informado os ministros da Corte sobre sua indicação, o Planalto ainda trata com cautela a nomeação de Nunes. Há quem diga, inclusive, que a situação não está 100% definida.