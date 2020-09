Começa a campanha eleitoral de 2020

Começou oficialmente neste domingo, 27, a campanha eleitoral das eleições municipais de 2020. A partir de agora, os candidatos estão autorizados a fazer propaganda eleitoral. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o pleito foi adiado de outubro para os dias 15 e 29 de novembro, em primeiro e segundo turnos, respectivamente.

Este ano, a campanha deve ficar centrada em temas relacionados à saúde, assunto que se impõe diante da pandemia. Além disso, o risco de contaminação pelo novo coronavírus, também deverá tirar a presença dos candidatos das ruas e dos eventos com muita aglomeração. Neste cenário, as redes sociais ganham ainda mais relevância nas eleições municipais.

Até porque, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa a ser transmitida só a partir do dia 9 de outubro e vai até o dia 12 de novembro, em dois horários. No rádio, a propaganda irá ao ar das 7h às 7h10 e depois das 12h às 12h10; já na televisão, a transmissão ocorrerá das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.