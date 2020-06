Começa a correr prazo para defesa de Witzel

Começa a correr a partir desta quarta-feira, 24, o prazo para que o governador Wilson Witzel (PSC-RJ) apresente defesa no processo de impeachment aberto pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) no último dia 1o.

Ele recebeu a notificação na tarde de ontem, por meio de seus advogados. O prazo para a defesa é de dez sessões da Alerj. A base do processo são as suspeitas de desvios em recursos da Saúde no Estado.

Ontem, os advogados de Witzel apresentaram pedido para suspensão de prazos e o esclarecimento do rito será encaminhado à procuradoria da Alerj, que vai emitir parecer sobre a solicitação. Em nota, a Alerj ressaltou que o direito a ampla defesa será sempre respeitado no parlamento, informou o Broadcast Político.