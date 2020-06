Começa segunda fase de reabertura do comércio de BH

A partir desta segunda-feira, 8, a cidade de Belo Horizonte avança para a segunda fase da reabertura econômica iniciada no final do mês passado. O anúncio da flexibilização foi feito na última sexta. Até ontem, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a capital mineira tinha 2.438 casos confirmados e 59 mortes em decorrência do novo coronavírus.

A reabertura gradual do comércio em Belo Horizonte começou no dia 25 de maio e deve ocorrer em quatro etapas. Na semana passada, após apresentar piora no índice de transmissão do coronavírus e aumento na ocupação dos leitos de UTI, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) suspendeu o processo de reabertura da economia. A cidade atrasou em uma semana o avanço para a segunda fase da flexibilização.

A partir de hoje, lojas de artigos esportivos, bebidas, floriculturas, instrumentos musicais, tabacarias e outras poderão reabrir. Na primeira etapa, salões de beleza, shopping populares e comércios varejistas foram autorizadas a abrir.