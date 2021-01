Começa vacinação de indígenas em São Gabriel da Cachoeira

Equipe BR Político

A campanha de vacinação contra a covid-19 em São Gabriel da Cachoeira (AM) teve início na quarta, 20, informa o Instituto Socioambiental (ISA). A primeira pessoa vacinada foi a técnica em enfermagem Juscelina Silveira da Silva, de 57 anos, indígena da etnia Tukano, que trabalha na Casa de Saúde Indígena (Casai) há cerca de 20 anos. Nesta primeira fase, o município recebeu 13.984 doses. Desse total, 11.500 doses vão para o Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro (Dsei-ARN); 480 doses vão para o Dsei Yanomami; e 2.004 doses vão para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os profissionais da saúde serão os primeiros a ser vacinados, conforme determinado pelo Ministério da Saúde. O município conta com cerca de 1 mil profissionais da saúde atuando na Semsa, Dsei ARN, Dsei Yanomami e Hospital de Guarnição do Exército (HGuSGC). A vacinação dos idosos a partir de 60 anos está prevista para ocorrer no sábado.

A vacinação no território indígena pelo Dsei-ARN e Dsei Yanomami deve ter início ainda esta semana. Os órgãos têm ampla experiência em imunização dos povos indígenas e na logística da operação. Os povos indígenas aldeados têm prioridade na imunização, assim como os profissionais de saúde e idosos (60 anos ou mais). As doses destinadas ao Dsei-ARN estão guardadas pelo Exército.

Veja abaixo o mais recente boletim do governo do Estado com dados da doença em São Gabriel da Cachoeira, de 19 de janeiro:

📌Até a noite de terça, a Semsa havia divulgado apenas o boletim de segunda-feira, 18, que indica:

📍 5.674 casos da covid-19

📍 24 novos casos em 24 horas

📍 655 casos recentes confirmados

📍 263 monitoramentos

📍 5.031 recuperados

📍 64 óbitos confirmados

📍 28 internados, sendo 19 no HGU e 9 na UBS Praia

A pedido da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), o Greenpeace enviou 21 mil seringas na quarta, 20, para o Alto Rio Negro (AM). O material vai atender à população indígena de São Gabriel da Cachoeira, na região que abriga 23 etnias indígenas, extremamente vulneráveis à covid-19. A iniciativa faz parte do projeto Asas da Emergência da entidade de atendimento à população indígena na região.

“Começamos 2021 com um desafio importante à nossa frente. Mesmo que a aprovação recente e o início da vacinação nos tragam esperança, a pandemia infelizmente ainda é o nosso cotidiano e não podemos ficar parados enquanto pessoas morrem sufocadas sem oxigênio. Muita gente está se mobilizando para auxiliar a região Norte do país. Nós, do Greenpeace, também entendemos que agora é hora de somar esforços e agir. Assim como fizemos em 2020, disponibilizamos novamente nossa estrutura para apoiar povos indígenas e populações vulneráveis no enfrentamento da covid-19. Esperamos que essa rede de apoio e solidariedade cresça e juntos a gente possa mudar essa realidade”, afirmou o porta-voz do projeto do Greenpeace, Iran Magno.