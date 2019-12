Comissão aprova aumento do fundo eleitoral

Equipe BR Político

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou na noite desta quarta-feira o aumento do fundo de financiamento eleitoral de 2020 para R$ 3,8 bilhões. Foi aprovado relatório preliminar do deputado Domingos Neto (PSD-CE) que turbina o fundo eleitoral em detrimento de rubricas do Orçamento como saúde, infraestrutura e educação.

A proposta original do governo destinava R$ 2 bilhões ao fundo eleitoral, mas a alteração feita pelo deputado do PSD contou com apoio de 13 partidos. As legendas mais beneficiadas pelos recursos públicos serão PT e PSL, que elegeram as maiores bancadas nas eleições de 2018. O primeiro deve receber algo como R$ 376 milhões, e o segundo, R$ 350,4 milhões.

O valor fixado pela CMO representa um aumento de 120% no fundo em relação à eleição presidencial.