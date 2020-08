Comissão aprova prosseguimento de impeachment de Marchezan

Nesta sexta-feira, 28, a comissão que analisa o pedido de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB), aprovou o prosseguimento do processo, em votação na Câmara dos Vereadores da cidade.

Há pouco, o tucano usou o Twitter para criticar o processo. Ele afirmou que o objetivo é tirá-lo do pleito deste ano. “Este processo de impeachment, que nos tira qualquer direito de defesa e manifestação, que atropela os ritos, só tem o objetivo de me constranger e me tirar do processo eleitoral”, escreveu o prefeito.

O presidente da comissão, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), votou pelo andamento do processo. Ele foi acompanhado pelo relator Alvoni Medina (Republicanos). O vereador Ramiro Rosário (PSDB) pediu vistas da votação, mas não foi atendido.

O parecer segue agora para análise do plenário. Se for aprovado, tem início a instrução do processo, com a determinação de diligências e audiências. O prefeito poderá indicar 10 testemunhas para comparecerem à comissão.