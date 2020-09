Comissão da Alerj forma maioria pelo impeachment de Witzel

A comissão da Assembleia Legislativa do Rio que discute o impeachment do governador Wilson Witzel formou há pouco maioria pela continuidade do processo. 13 dos 24 deputados que irão votar deram parecer favorável ao relatório que defende a continuidade do impeachment. O próximo passo é a votação no plenário da Alerj. Ali, é necessário 2/3 dos 70 parlamentares para que o processo seja aprovado.

Wilson Witzel já está afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é investigado em um esquema de desvio de verbas e superfaturamento de compras emergenciais para o enfretamento da pandemia de coronavírus.