Comissão da Alerj vota hoje relatório de impeachment de Witzel

A comissão formada na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para analisar pedido de impeachment contra o governador afastado Wilson Witzel (PSC) vota nesta quinta-feira, 17, o relatório do deputado Rodrigo Bacellar (SD). O parecer do parlamentar é favorável ao andamento do processo.

A votação do relatório precisa de maioria simples para sua definição, com um quórum mínimo de 13 dos 25 membros. Em seguida, o parecer segue para a análise e votação de todos os membros da Casa, em plenário, onde precisa receber dois terços dos votos de todos os deputados, ou 47 votos, para ser aprovado.

Com o afastamento do governador por ordem do Supremo Tribunal de Justiça, a tendência é de que a comissão aprove o relatório favorável ao impeachment de Witzel.