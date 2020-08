Comissão da tributária recebe Guedes na próxima 4ª

A comissão da reforma tributária, que tenta criar um texto único para ser votado pelo Congresso, receberá o ministro Paulo Guedes na próxima quarta-feira, 5. Nesta sexta-feira, 31, na retomada dos trabalhos, foi aprovado o convite para o atual titular da pasta de Economia defender suas ideias. Neste primeiro momento, o governo enviou para o Parlamento uma unificação do Pis e do Cofins, mas deverá também ser questionado sobre sua insistente ideia de criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF, com tributação sobre movimentações digitais.