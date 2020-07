Comissão discute retomada do prazo para a defesa de Witzel em impeachment

Nesta segunda-feira, 6, comissão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) que analisa o processo contra o governador Wilson Witzel (PSC) se reúne para discutir sobre a retomada ou não do prazo para a defesa do governador. Quase um mês depois de ter sido aprovado pelos deputados, em 10 de junho, o pedido de impeachment do governador pouco avançou.

Em 23 de junho, o governo foi notificado, por meio de seus advogados, sobre a abertura do processo. A partir da notificação, o Witzel tem um prazo de 10 sessões em plenário para apresentar sua defesa.

No dia seguinte, no entanto, a comissão decidiu suspender o prazo de defesa até o recebimento de informações solicitadas a diversos órgãos. Por isso, na prática, o prazo do impeachment (10 sessões da Alerj) só começa a contar novamente a partir da chegada da documentação.