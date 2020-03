Comissão do Senado aprova convite a Regina

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 10, um convite, a pedido do senador Dário Berger (MDB-SC), para que a nova secretária especial da Cultura, Regina Duarte, participe de reunião para falar dos programas e ações futuras da pasta. A nova empossada declarou domingo, 8, ao Fantástico que há “facções” dentro do governo que quer ocupar seu posto em referência, sem citar nomes, a fieis do olavismo ressentidos com a saída de aliados da pasta. “Estamos começando a trabalhar na semana que entra porque até aqui estivemos ocupados, com enormes dificuldades de toda uma facção que quer ocupar esse lugar, quer que eu me demita, que eu me perca. Já tem uma hashtag #Foraregina e eu nem comecei”, disse ela ao programa. Um dos nomes admirados pelos olavistas e que está na mira é o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo.