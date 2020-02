Comissão do Senado aprova PL sobre autonomia do BC

Equipe BR Político

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira, 18, o projeto de lei que prevê autonomia formal ao Banco Central (BC). A proposta está pronta para ser analisada pelo plenário da Casa.

Na Câmara, os deputados federais discutem outro projeto de lei, este encaminhado pelo governo e defendido pela cúpula do BC. Para viabilizar a votação da proposta na Câmara em março, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, iniciou hoje uma rodada de visitas às bancadas partidárias para esclarecer eventuais dúvidas sobre o projeto. Os senadores se movimentaram para aprovar o projeto do senador Plínio Valério (PSDB-AM) antes de o tema tramitar na Câmara. O projeto mantém como “objetivo fundamental” da autoridade monetária “assegurar a estabilidade de preços”.