Comissão do Senado convida presidente da Caixa a prestar explicações

Equipe BR Político

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, será convidado a ir na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para falar sobre as taxas de administração do banco para o FGTS e a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito pelos senadores nesta terça-feira, 4.

O presidente da CAE, Omar Aziz (PSD-AM), pediu a elaboração de um ofício de convite a Guimarães e afirmou que o presidente da instituição tem sido “acessível” para discutir esses temas com os parlamentares, segundo o Broadcast Político.

“Nós queremos questionar por que nós não reduzimos custos da atividade financeira que impactam programas que geram emprego e renda”, disse o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM).