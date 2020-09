Comissão do Senado vai acompanhar ações no Pantanal

O Senado instalou, na quarta-feira, 16, uma Comissão Temporária Externa para acompanhar ações de enfrentamento a incêndios no Pantanal, com parlamentares do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. De acordo com as estimativas oficiais, 15% de toda a extensão do bioma foram atingidos por queimadas. Os trabalhos devem durar 90 dias.

A comissão é presidida pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT) e tem o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) como relator. Compõem, ainda, o colegiado as senadoras Simone Tebet (MDB-MS) e Soraya Thronicke (PSL-MS).

No próximo sábado, o grupo vai ao Mato Grosso para percorrer regiões afetadas. Na semana seguinte, uma outra diligência está prevista para a área do Pantanal localizada no Mato Grosso do Sul.