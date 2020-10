Comissão do Senado vai ouvir Salles sobre incêndios no Pantanal

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve participar, na próxima terça, de audiência pública no Senado para falar sobre as ações do governo para conter os incêndios no Pantanal. A audiência foi proposta pela Comissão Temporária Externa que analisa os incêndios no Pantanal e verifica se o governo federal tem realizado as ações adequadas para resolver o problemas.

A grande quantidade de incêndios na área aumentaram a pressão contra a política ambiental do governo de Jair Bolsonaro. Salles está, há alguns dias, no Pantanal para acompanhar de perto o combate ao fogo.