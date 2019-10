Comissão Especial para debater PL de contraterrorismo vem aí?

Equipe BR Político

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou, durante reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que existe a expectativa de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criar uma comissão especial para debater o PL 1595/2019, de autoria do deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), que dispõe sobre ações de contraterrorismo. “Chegou ao meu conhecimento que haverá uma reunião hoje com o deputado Rodrigo Maia. Não se sabe ao certo, mas há uma tendência, ou uma expectativa, de que seja criada uma Comissão Especial para analisar esse projeto específico”, disse Eduardo, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores.

Estava prevista na pauta da comissão a votação do PL do Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara. O debate a respeito do PL atropelou a discussão do vazamento de óleo no Nordeste – também prevista na pauta. Quem iniciou o debate foi o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), que pediu a Eduardo que a proposta de Vitor Hugo fosse retirada da pauta.

O PL regulamenta ações de governo para prevenir e reprimir atos terroristas no Brasil. O texto abre brechas para prevenir atos que, mesmo não classificados como terrorismo, sejam perigosos para a vida humana ou para alguma infraestrutura pública.

O restante da oposição aproveitou a deixa de Braga para criticar o projeto do líder do governo. “É excessiva a amplitude de previsões e não teve debate público sobre essa questão. Inclusive, ele é lesivo aos direitos fundamentais e é inconstitucional”, afirmou o deputado Ivan Valente (PSOL-RJ). “O Brasil não tem sido vítima de atos terroristas. (…) Estamos em crise. Nós vamos criar mais custos, mais demandas para algo que não está atingindo o País? Isso vai ser utilizado é contra movimentos sociais, porque não temos nenhuma ameaça externa”.