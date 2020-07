Comissão externa do MEC quer conversa com Ribeiro

Praticamente em pé de guerra com o ex-ministro, a comissão externa do MEC da Câmara dos Deputados quer sentar para conversar o mais rápido possível com Milton Ribeiro, novo titular da Educação.

A deputada Tabata Amaral, (PDT-SP), que faz parte do grupo de parlamentares, avisou que a conversa é necessária até pela votação do novo Fundeb, marcada para próxima semana. “Este momento exige diálogo. Por isso, a Comissão Externa do MEC enviou um ofício pedindo uma reunião dos parlamentares com o ministro”, disse.