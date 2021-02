Comissão Mista de Orçamento será instalada nesta quarta

Após passar 2020 sem atividade formal em razão da pandemia de covid-19, impasses políticos sobre o comando do colegiado e uma série de adiamentos, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) será instalada nesta quarta-feira, 10. Entre as atribuições do colegiado está a elaboração do Orçamento para 2021, que, apesar do início do ano, não foi aprovado. A CMO é formada por 30 deputados e 10 senadores titulares.

Devido à falta de acordo no ano passado, o Executivo está autorizado a executar apenas uma parcela das despesas, equivalente a 1/12 do total, com risco de falta de recursos para o pagamento de aposentadorias e até para o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) a partir de abril. A expectativa do governo é que após a instalação do grupo, o projeto seja aprovado pelo Congresso até a metade de março.

Um dos principais desafios dos parlamentares é encontrar fontes de recursos para a prorrogação do auxílio emergencial e para outros gastos necessários para o enfrentamento da pandemia.

Nesta primeira reunião do colegiado deve ser eleito o presidente da comissão. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), havia prometido a vaga para Flávia Arruda (PL-DF), mas o posto era reivindicado por Elmar Nascimento (DEM-BA) como retribuição aos votos conquistados no DEM para eleger Lira no comando da Casa.